banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Eskişehir’de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 33 fişek ile çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, bunları kullanmaya yarayan araç ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 23.07.2022, 10:04
Eskişehir’de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 33 fişek ile çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, bunları kullanmaya yarayan araç ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kamu düzeninin sağlanması adına Eskişehir’de yapılan çalışmalar neticesinde, 3 tabanca, 33 fişek, 5.21 gram metamfetamin, 1 payp, 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yorumlar (0)
23°
açık