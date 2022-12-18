Eskişehir’de çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Eskişehir il genelinde yapılan operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün il genelinde uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla yaptığı planlı çalışma sonucu, 170 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu doğrultusunda işlem başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.D. isimli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstiklal ve Emek mahallelerinde, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda ise 12.29 gram metamfetamin ve 11 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu doğrultusunda işlem başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.Ç.’nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerin Eskibağlar Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, 10.48 gram esrar ve 2 adet ecstasy ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu doğrultusunda işlem başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Y.E.G.’nin de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bilgisi verildi.