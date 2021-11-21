Eskişehir’de çıkan madenin ustası okul açılmasını istiyor

Eskişehirli lületaşı ustası Fevzi Akın, 1600’lü yıllarda keşfedilen lületaşının unutulmaması için bu konuda eğitim veren bir okul açılmasını istedi.

Çocukluğundan bu yana lületaşı ustalığına gönül veren 62 yaşındaki Fevzi Akın, 50 senedir bu mesleğin içerisinde yer alıyor. Vatandaşlar tarafından bu taşın kıymetinin henüz tam anlamıyla anlaşılamadığını aktaran Akın, Türkiye’de lületaşı sanatı ve çalışmalarına ilişkin herhangi bir okulun bulunmadığını ifade etti. Akın, tek isteğinin lületaşına değer veren bir kuşak oluşturmak ve Eskişehir’den dünyaya ihraç edilen bu madenin Türkiye’deki farkındalığını artırmak için lületaşı eğitimi veren bir okul açılması olduğunu belirtti.

Lületaşının bir nimet olduğunu söyleyen Akın, “Lületaşı, uzun yıllardan beri çıkartılan bir nimettir. Lületaşı Eskişehir’in kuzeydoğusundaki beş altı köyde bulunur ve bin bir zorlukla toprağın dikine inilerek zemine paralel bir şekilde çıkarılarak elde edilir. Yerin altından çıkarıldıktan sonra ise ebatlarına göre değerlendirilir. Lületaşı pipo, sigara ağızlığı, tespih, satranç seti ve birçok alanda kullanımının yanı sıra tozları da sigara filtresinde kullanılır. Taşın kimyasal yapısı ise deniz köpüğünden oluşur” diye konuştu.

“Lületaşı eğitimini destekleyen bir okul projesi istiyoruz”

Lületaşına gönül veren usta Akın, bu madenin gelecekte de bilinmesi için okullarda öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Okuyan, araştıran, bilen insan taşın kıymetinden anlıyor. Lületaşı oldukça kıymetli olduğu için sahteleri de piyasada vardır. Biz de bu hileleri ortadan kaldırmak için lületaşı eğitimini destekleyen bir okul projesi istiyoruz. Ben kendi toprağımın yüzde 10’unu bu proje olsun diye bağışladım. 1600’lü yıllarda bulunan bu nimetin 400 yıl sonra da hizmet vermesini istiyorum.”