Eskişehir’de Çevre Haftası kutluma etkinliği düzenlendi

Çevre Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, atıkların yönetimi açısından sıfır atık projesinin önemine vurgu yaptı.

3-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de bir dizi etkinlik düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinliğe Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Pervin Töre ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Temiz Deniz, Temiz Dünya” sloganıyla düzenlenen etkinlikler öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, açılış konuşması yaptı. Müdür Çelik, küresel dünyanın en büyük çevre sorunlarının başında deniz kirliliğinin geldiğini belirterek, “Akarsulardan iç denizlere oradan da okyanuslara taşınan milyonlarca atık ne yazık ki artık okyanuslarda ve sayabileceğimiz tüm sucul ortamlarda canları tehdit etmektedir. Bu durum yalnızca deniz canlıları ve bitkileri değil bunlardan faydalanan biz insanoğlunu da etkilemektedir. Nüfus artışı, sanayileşme, deniz taşımacılığı gibi sebeplerle ortaya çıkan deniz kirliliğinin başlıca nedeni ise karada yaptığımız faaliyetlerden kaynaklanan atıklardır. Özellikle gelişi güzel olarak doğaya bırakılan plastikler ve bunların parçalanması sonucunda oluşan son derece tehlikeli kabul edilen mikro plastikler akarsular ve okyanus akıntılarıyla gezegenimize yayılmaktadır. Doğrudan ya da açık havzalar aracılığıyla dolaylı olarak denizlere ulaşan ambalaj atıkları, poşetler, tek kullanımlık ürünler, tarımda kullanılan sera örtüleri, otomobil lastikleri gibi atıklar denizlerimizi ve bu denizlerimizi besleyen havzalarımızı her geçen gün kirletmektedir. Oysa binlerce yıldır bu eşsiz gezegenin bir parçası olabilmek ve varlığını sürdürebilmek adına mücadele eden her bir deniz canlısı için okyanuslar, denizler ve diğer tüm sulak alanlar korunaklı ve besleyici bir yuva yaşam alanı demektir” diye konuştu.

“Sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır”

Eskişehir’in her ne kadar denize kıyısının olmasa da Türkiye’nin en büyük ikinci havzası olan Sakarya havzasının kıyılarında yer aldığını belirten Müdür Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sanayi, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi hizmet alanlarında ülke ekonomisi için büyük katma değer sağlamaktadır. İlimizde Sakarya nehri ve en önemli alt kollarından birisi olan porsuk çayı tarımsal sulamanın vazgeçilmezi ve can damarıdır. Bu noktada atıkların yönetimi açısından sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Sıfır Atık projesinin temelinde yer alan atık oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda ise atığın en aza indirilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması, etkin toplama sistemlerinin kurulması ve atıkların geri dönüşümü, geri kazanımının sağlanması ilkeleri sayesinde doğayı, akarsuları, denizleri ve kısacası tüm çevremizi koruyabiliriz. Bu ilkeli ve vizyoner bakış açısı geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik’in konuşmasının ardından Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan Müzik Korosu çevre temalı konser verirken Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi de gösteri sergilediler. Anaokulu öğrencileri ise sahneye çeşitli malzemelerden yapılmış ilgi çekici kıyafetlerle çıkarak “Atıktan Modaya” temalı defile gerçekleştirdi. Etkinlikte son olarak Perküsyon Ritim Atölyesi öğrencileri darbukalar ile izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Gerçekleşen etkinlikler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gösterilerinin ardından ise hünerlerini sergileyen öğrencilere ve eğitmenlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik tarafından katılım belgesi ve bazı hediyeler takdim edildi.