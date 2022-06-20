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Eskişehir’de ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu

Eskişehir´de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalan vatandaşlar iş yerleri ile saçak altlarına sığındı.

ESKİŞEHİR 20.06.2022, 16:33 20.06.2022, 16:41
Eskişehir’de ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu

Akşam saatlerinde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde de yoğun şekilde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kısa sürede hayatı adeta felç etti. Bazı bölgelerde zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, kısa sürede etkili olan dolu ve sağanak yağıştan kaçabilmek adına yakınlarında bulunan dükkânların altına sığındı.

#dolu #Eskişehir
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