Eskişehir’de çatılar beyaza bürünürken, yerler ıslak kaldı

Eskişehir’de dün gece başlayan ve saatlerdir devam eden kar yağışı, çatıların beyaza bürünmesine sebep olurken, henüz zeminde tutmadı ve ıslak bir görüntü oluşturdu, yüksek kesimler ise karla kaplandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz gün Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmıştı. Gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de yer yer etkisini arttırarak devam etti. Şehrin çatılarında tutan kar, beyaz bir görüntüye neden olsa da zemin ıslak kaldı. Pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışının, zeminde de 5 ila 20 santimetre kalınlığa ulaşması bekleniyor.

Öte yandan meteorolojinin günlük hava tahmin raporuna göre, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya illerinin yer aldığı bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.