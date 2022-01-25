Eskişehir’de çatı suyu tahliye boruları dondu

Eskişehir’de çatılardaki suyu tahliye etmeye yarayan borular, dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Son günlerde mevsim normallerinin 6-10 derece altında seyreden hava sıcaklıkları, Eskişehir’i adeta dondurdu. Şehir merkezinde sıcaklık eksi 13 dereceye kadar inerken, günlük hayat ise birçok yönden olumsuz etkilendi. Yollarda ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Bina çatılarındaki yağmur suyunu tahliye etmeye yarayan borular da buz tuttu. Söz konusu borulardaki suların donduğu görüldü.