banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi

Eskişehir’de çadırını alan buraya koştu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Eskişehirliler, Musaözü Tabiat Parkı’na akın etti.

ESKİŞEHİR 25.07.2021, 13:23
Eskişehir’de çadırını alan buraya koştu
banner502

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Eskişehirliler, Musaözü Tabiat Parkı’na akın etti.

Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren vatandaşlar, gerek doğanın tadını çıkarmak gerek ise serinlemek için Musaözü Tabiat Parkı’nı tercih etti. Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Musaözü Göleti, eşsiz doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Geceyi göl kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar ise tatili fırsat bilerek çadır kurdu. Günlerdir doğa ile iç içe yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı’nın iznini bu şekilde değerlendirdi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501