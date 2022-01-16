Eskişehir’de cadde ve sokaklar adeta buz pistine döndü

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Eskişehir kent merkezinde, cadde ve sokaklar buzlandı.

Eskişehir’de bir süredir devam eden dondurucu soğuklar, hafif kar yağışıyla birleşince ara sokaklarda ve yürüme yollarında buzlanmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan alanlarda yürümekte zorlandı. Aracını kullanmak zorunda kalan sürücüler ise kontrollü şekilde trafikte ilerledi.