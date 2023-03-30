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Eskişehir’de bugün de kar yağışı bekleniyor
METEOROLOJİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ESKİŞEHİR’DE AKŞAM SAATLERİNE KADAR SAĞANAK ŞEKLİNDE KAR YAĞIŞLI GEÇECEĞİ BELİRTİLİRKEN, ZİRAİ DON TEHLİKESİNE KARŞI UYARI YAPILDI.
ESKİŞEHİR 30.03.2023, 10:34
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’de akşam saatlerine kadar sağanak şeklinde kar yağışlı geçeceği belirtilirken, zirai don tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınladığı hava tahmin raporunda, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin akşam saatlerine kadar sağanak şeklinde kar yağışlı olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının gün içinde 1, 3 derece artacağı beklenirken, gecenin en düşük hava sıcaklığının 4, 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.