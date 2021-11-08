Eskişehir’de bölgesinde havalar soğuyacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelerde Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde mevsim normallerinin altına, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise mevsim normalleri civarına ineceği bekleniyor.

Yapılan açıklamada, “Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.