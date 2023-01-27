Eskişehir’de bir tuhaf hırsızlık, sadece 3 parça değersiz eşya çaldı

Eskişehir’de bir bayan kuaförüne giren hırsızın, birçok değerli ekipman varken sadece 3 parça değersiz eşya çalması işletme sahibini şaşırttı.

Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı işletme sahibinde şaşkınlığa neden oldu. Kapıyı zorlayarak bayan kuaförüne giren hırsız, dükkânda birçok değerli eşya varken sadece kargo poşetindeki lensleri ve 2 tane eski telefonu çaldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın içeride yaklaşık 4 dakika zaman geçirdiğini ve her şeyi yerli yerinde bıraktığını belirten işletme sahibi Deniz Savumlu, "Hiçbir şey almadan gitmiş, herhalde bizi beğenmemiş" dedi.

“Sağ olsun hırsız insaflı çıkmış, hiçbir şeye zarar vermeden 3 parça ucuz eşya çalıp gitmiş”

Eskişehir’de bayan kuaförlüğü yapan Deniz Savumlu, gece saatlerinde birden uyandırılınca yaşananlara anlam veremediğini ve kendisine şaka yapıldığını düşündüğünü söyledi. Dükkâna geldiğinde hiçbir şey götürülmediğini görünce şaşırdığını belirten Savumlu, "Gece 00:30’da dükkanımıza bir hırsız girmiş. Saat 03:00-04:00 gibi de polis telefonuma ulaşamadığı için beni evimden aldı. Geldim, gördüm, kapı zorlanarak açılmış. Sağ olsun hırsız insaflı çıkmış, hiçbir şeye zarar vermeden 3 parça ucuz eşya çalıp gitmiş. Kargoyla gelen lens siparişlerimizi ve iki tane çalışmayan eski telefonumuzu çalmış. Telefonun içerisinde fotoğraflarım vardı, onları saklıyordum. Herhalde kendine bir sürpriz yapmak istedi. Gece gece birden uyandırılınca başta anlam veremedim. Bayağı bakındım, hiçbir şey götürülmediğini görünce şaşırdım. Zaten kargo poşeti benim değildi. Kameralardan baktık, yaklaşık 4 dakika içeride kalmış. Ona rağmen her şeyi derli, toplu, güzel bir şekilde bırakmış, hiçbir şey almadan gitmiş. Yani bizi beğenmemiş herhalde” dedi.

“O cihazları almayıp 2 tane makas çalsa 10-15 bin lira para ediyor”

Yaşanan olay karşısında tedirgin olduğunu dile getiren Savumlu, tedbir için ekstra kilit ve daha iyi bir alarm taktırdığını söyledi. Hırsızın sadece makas çalmasının bile kendisine daha büyük maddi zararlar verebileceğini ifade eden Savumlu, şunları söyledi;

“İlk önce ben bayağı tedirgin oldum, o cihazları almayıp 2 tane makas çalsa 10-15 bin lira para ediyor. Beni bayağı bir zarara sokabilirdi. İlk önce onlara baktım zaten, her şeyi yerli yerinde görünce birisi şaka mı yapıyor diye düşündüm. Sadece kapı açık ama hiçbir şey alınmamış. Yine de bu durum bizi tedirgin ediyor. Kuaföre girilmesi, kuaförden böyle büyük bir beklentiye girilmesi bir hırsız için de tuhaf. Yani kuaförden ne alabilirsin, bu kadar riske girmeye ne gerek var? Burası aydınlık, görünür ve 00:30’da bile tramvay geçen bir cadde. Kendisini bu kadar riske atması ilginç, şaşırdım. Kameralarımız vardı zaten, şimdi ekstra bir kilit daha taktık. Bir de alarmlarımızı yenileyeceğiz, daha güvenlikli, daha iyi ve daha çok ses çıkaran bir alarmla işi halledeceğiz.”