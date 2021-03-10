Eskişehir’de bir mahalle karantinaya alındı

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde pozitif vakaların hızlı yükselişi sebebiyle bir mahalle karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya’ya bağlı Laçin mahallesinde 18 kişinin Korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 490 nüfüslü mahallede 9 aileden 18 kişinin Covid-19 testi sonucu pozitif çıkmasının ardından karantina kararı aldı. Test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar ile teması belirlenen 20 kişi de aynı mahalledeki ikametlerinde karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince mahalleye giriş ve çıkış Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapatılarak kontrol altına alındı. Ayrıca yetkililer, karantinada kalacak ailelere karantina sürecinde gerekli tüm yardımların yapılacağını belirtti.