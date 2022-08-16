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Eskişehir’de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 157 adet tarihi sikke ve 2 adet metal obje ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 16.08.2022, 15:26
Eskişehir’de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 157 adet tarihi sikke ve 2 adet metal obje ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın il dışından tarihi sikke getireceği ve kentte satmayı planladıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Hisar Mahallesi Bursa Yolu kenarında şahısların kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 157 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 2 adet metal obje ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

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