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Eskişehir’de binaların duvarları karalama defterine döndü
Üniversite kenti olarak bilenen Eskişehir’in ara sokaklarında bulunan duvarlar, gelişigüzel çizilen resim ve yazılarla çirkin görüntüler oluşturuyor.
ESKİŞEHİR 02.01.2021, 12:26
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Üniversite kenti olarak bilenen Eskişehir’in ara sokaklarında bulunan duvarlar, gelişigüzel çizilen resim ve yazılarla çirkin görüntüler oluşturuyor.Genellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı Bağlar Mahallesi ara sokakları olmak üzere, Eskişehir’de birçok cadde ve sokakta bulunan duvarlar, adeta yazı tahtasına döndü. Apartman girişleri, garaj kapıları ve neredeyse evlerin camlarına ulaşan bu kötü görüntüler, bina sahiplerinin tepkisine neden oluyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından sprey boyalarla yapılan rastgele çizimler ve anlamsız yazılar, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Gün geçtikçe yoğunluğu artan çirkin görüntülere karşı vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.
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