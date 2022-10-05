Eskişehir’de bin öğrencinin katılımıyla "İklim Krizine Dur" oyunu oynandı

Avrupa Birliği İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon öncülüğünde, Türkiye’nin ilk ve en büyük "İklim Krizine Dur" oyunu oynandı.

Eskişehir’de özel bir okulun bahçesinde gerçekleşen oyuna; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden oluşan binden fazla öğrenci katıldı. Çalışma çerçevesinde tüm öğrenciler iklim ile ilgili kendi ailelerinin ayak izlerini çıkarttı. Avrupa Birliği İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon moderatörlüğünde; elektrik, su kullanımı, beslenme alışkanlıkları, geri dönüşüm, barınma, bilinçli tüketim gibi konulardaki soruların cevaplarına göre öğrenciler ayak parmaklarını kırmızı, sarı ve yeşil renklerde boyadı. Böylece ortaya çıkan karbon ayak izinde, iklim krizine karşı ne kadar bilinçli oldukları ortaya çıktı. Oyun sonunda okul bahçesinde dev bir ünlem işareti oluşturan öğrenciler, ellerindeki ayak izlerini ve ünlem işaretlerini göstererek iklim krizine dikkat çekti.

Projenin önemine ilişkin konuşan Prof. Dr. Orhon, “Dünyamız, sadece insanları değil, tüm canlıları da içeren son derece olumsuz bir süreçle karşı karşıya. Artık sadece iklim değişikliği ile değil, iklim krizi ile de karşı karşıyayız. Köylerimizde, mahallelerimizde, şehirlerde ve farklı birçok yerde olumsuz sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Çocuklarımıza ve gezegene daha sürdürülebilir bugünü ve geleceği sağlamak hepimizin en asli görevlerinden. Bu düşünceyle yola çıkarak yaklaşık bin çocuk ve genç ile Türkiye’nin ilk ve en büyük ‘İklim Krizine Dur’ oyununu hep beraber oynadık” dedi.

“Dünyaya mesaj vermek istedik”

İklim konusunda bilinçlenmenin çocuk yaşlarda başladığının da altını çizen Orhon, “İklim konusunda dünyamızı ve gezegenimizi düşünmeye ihtiyacımız var. Dünyanın iklimi temel alan bir sürdürülebilirlik çabası var. Bu konudaki farkındalık ve bilinç oluşturma küçük yaşlarda başlıyor. Biz de bu oyun vasıtasıyla tüm dünyaya; çocuk, genç ve eğitimciler olarak kendi alanımızda bir mesaj göndermek istedik. Türkiye’nin en büyük iklim buluşmasını gerçekleştirdik. Tüm ülkeye, dünyaya bir mesaj vermek istedik. Bakın çocuklar, gençler, eğitimciler hazır demek istedik” diye konuştu.