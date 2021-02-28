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Eskişehir’de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Eskişehir’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
ESKİŞEHİR 28.02.2021, 11:05
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Eskişehir’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Batıkent Mahallesi’nde M.T, U.T, S.Y. ile E.Ö. ve O.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüphelilerin kullandığı şiş, sopa ve bıçakla 2 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan M.T. ile S.Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan şiş, sopa ve bıçaklar da ele geçirildi.