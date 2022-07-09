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Eskişehir’de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneye başvuran acemi kasap sayısı 72 oldu.

ESKİŞEHİR 09.07.2022, 15:11
Eskişehir’de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneye başvuran acemi kasap sayısı 72 oldu.

Eskişehir kent genelinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurbanlık hayvan kesimi esnasında bazı vatandaşlar yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaklaşık 72 acemi kasap, yakınlarının yardımıyla veya 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 72 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların darbeleri sonucu yaralandığı bildirildi.

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