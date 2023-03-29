Eskişehir’de ayçiçeği üretimi zirveye taşınacak

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tepebaşı ve Odunpazarı İlçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi çerçevesinde desteklenen "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" tohum teslim töreni düzenlendi.

Söz konusu törene İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert ve Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aycan Bora Kılınç ile projede görevli İl ve İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı. Proje ile Tepebaşı İlçesinde bin 860 dekar, Odunpazarı İlçesinde 960 dekar olmak üzere toplam 2 bin 820 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla Tepebaşı ve Odunpazarı İlçelerinde toplam 63 çiftçiye bin 430 kg Ayçiçeği tohum desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” projesi çerçevesinde, 2023 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan İl Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri istikametinde hazırlanıp Bakanlığa sunulması sonucunda, yapılan değerlendirmede Eskişehir’de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu çerçevede yer alan projelerden olan Eskişehir’de "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" ile Beylikova, Tepebaşı, Günyüzü, Odunpazarı, Seyitgazi ve Çifteler ilçelerinde proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 223 çiftçiye 4 bin 260 kilogram ayçiçeği tohumu desteği verilecektir. Yüzde 70’i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 30’u çiftçi katkısı ile temin edilen 2 milyon TL bütçe ile 8 bin 520 dekarlık tarım arazisi ayçiçeği ekilerek üretime kazandırılacak. Eskişehir, ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olup; üretimdeki payını Bakanlığın da katkılarıyla yıllar itibariyle daha üst seviyelere taşıma eğiliminde olacak. 2004 yılında 63 bin 900 dekar alanda 13 bin 658 ton olan ayçiçeği üretimi, 2022 üretim sezonu sonunda yaklaşık yüzde 300 gibi önemli bir artışla 176 bin 82 dekar alanda 55 bin 142 tona yükseldi.