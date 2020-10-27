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Eskişehir’de av koruma ve kontrol faaliyetleri
DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YASA DIŞI AVLANDIKLARI BELİRLENEN 18 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.
ESKİŞEHİR 27.10.2020, 12:40
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Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avlandıkları belirlenen 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
24-25 Ekim 2020 tarihlerinde Eskişehir Şube Müdürlüğünce yapılan av koruma faaliyetlerinde toplamda 150 kişi denetlenirken, yasa dışı avlanan 18 kişiye yasal işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Yapılan denetimlerde mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 1 adet yarı otomatik av tüfeği ile yasa dışı olarak avlanılan 1 av hayvanına el konuldu. İlgililer, yasalara uyan avcılara da teşekkür ettiler.
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