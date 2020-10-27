Eskişehir’de av koruma ve kontrol faaliyetleri

Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avlandıkları belirlenen 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

24-25 Ekim 2020 tarihlerinde Eskişehir Şube Müdürlüğünce yapılan av koruma faaliyetlerinde toplamda 150 kişi denetlenirken, yasa dışı avlanan 18 kişiye yasal işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Yapılan denetimlerde mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 1 adet yarı otomatik av tüfeği ile yasa dışı olarak avlanılan 1 av hayvanına el konuldu. İlgililer, yasalara uyan avcılara da teşekkür ettiler.