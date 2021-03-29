Eskişehir’de artan vaka sayıları ek tedbirler getirdi

Eskişehir’de artan vaka sayılarıyla birlikte Hamamyolu’ndaki oturma alanları ve çocuk parkları kapatıldı.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de hızla artış gösteren vaka sayılarıyla birlikte ilave tedbirler alınmaya başlandı. Eskişehir’deki vaka sayıları 13-19 Mart 2021 tarihli yayınlanan koronavirüs haritasında yüzbinde 116,56 olarak açıklanmıştı. Pozitif vaka sayılarındaki artışın devam etmesiyle İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu tarafından ek tedbirler devreye sokuldu.

Eskişehir’in en işlek bölgelerinden olan Hamamyolu’nda bulunan ve genel olarak yaşlı vatandaşların oturarak uzun zaman geçirdikleri alanlarla birlikte çocuk parkları şeritlerle kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin eşliğinde Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının şerit çekerek oturma alanlarını kapatmasıyla Hamamyolu’nda tenhalık oluştu.