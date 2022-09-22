Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalanan 40 kişiden 17’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hırsızlık, yağma ve konut dokunulmazlığı suçlarından aranma ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı.