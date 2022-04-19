Eskişehir’de aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede, çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak yağışın görüleceği tahmin edildi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağış; Eskişehir’in Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinin çevresinde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca yapılan uyarıda, Eskişehir ve Kütahya genelinde yağışla birlikte hava sıcaklığının 3 ile 7 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise kuzey ve batı yönlerden gündüz saatlerinde orta kuvvette, gece saatlerinde de hafif esmesi bekleniyor.