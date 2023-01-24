Eskişehir’de araç sayısında artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 318 bin 787’e ulaştı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplama araç sayısı bir önceki aya göre bin 72 adet artarak, 318 bin 787’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 184 bin 258 adeti otomobil, 50 bin 576 adeti kamyonet, 38 bin 969’u motosiklet, 26 bin 350 adeti traktör, 11 bin 96 adeti kamyon, 3 bin 999 adeti minibüs, 2 bin 613 adeti otobüs, 926 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 26 milyon 482 bin 847’e ulaştı.