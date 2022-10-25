Eskişehir’de araç sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 315 bin 950’ye ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 913 adet artarak, 315 bin 950 ’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 183 bin 13 adeti otomobil, 50 bin 081 adeti kamyonet, 38 bin 272’i motosiklet, 26 bin 057 adeti traktör, 11 bin 12 adeti kamyon, 3 bin 991 adeti minibüs, 2 bin 621 adeti otobüs, 903 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 4’e ulaştı