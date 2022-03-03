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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Batı sürekli top çevirmiş, yavan açıklamalarla zamana oynamış, otomatik pilota bağlanmış kınama mesajlarıyla durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna’yı Rusya’nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir."
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MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır".
Eskişehir’de ara sokaklar ve kaldırımlar buz pistine döndü
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, Eskişehir kent merkezinde cadde ve sokakların buzlanmasına neden oldu.
ESKİŞEHİR 03.03.2022, 10:19
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, Eskişehir kent merkezinde cadde ve sokakların buzlanmasına neden oldu.
Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar ile hafif kar yağışı birleşince ara sokaklarda ve yürüme yollarında buzlanmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan alanlarda yürümekte zorlandı. Aracını kullanmak zorunda kalan sürücüler ise kontrollü şekilde trafikte ilerledi.