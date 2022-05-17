Eskişehir’de ani sıcaklık düşüşü bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin edildi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre; Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan bölgenin, yarından itibaren soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi. Ayrıca bin 500 metre veya üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği, hava sıcaklıklarının bölge genelinde perşembe ve cuma günleri hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ile 9 derece altında seyredeceği tahmin edildi.