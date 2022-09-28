Eskişehir’de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de akşam saatlerinde sağanak yağış görüleceği tahmin edildi.

Yapılan uyarıda Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin sabah saatlerine kadar parçalı çok bulutlu olacağı tahmin edildi. Akşam saatlerinde Sarıcakaya ve Mihalgazi hariç, il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Rüzgarın ise Eskişehir’in batı kesimlerinde, zaman zaman güneybatıdan (lodos) kuvvetlice eseceği ifade edildi.

Öte yandan yarın ise bölge genelinin parçalı bulutlu olması bekleniyor.