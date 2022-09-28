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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil, hamdolsun iyi bir konumdayız. Biz bu döviz rezervini daha güçlendirerek, artırarak merkez bankaları da kamu bankalarını yeri geldiğinde finanse edebilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız, faizi düşürmek suretiyle."
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Eskişehir’de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de akşam saatlerinde sağanak yağış görüleceği tahmin edildi.
ESKİŞEHİR 28.09.2022, 17:41
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de akşam saatlerinde sağanak yağış görüleceği tahmin edildi.
Yapılan uyarıda Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin sabah saatlerine kadar parçalı çok bulutlu olacağı tahmin edildi. Akşam saatlerinde Sarıcakaya ve Mihalgazi hariç, il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Rüzgarın ise Eskişehir’in batı kesimlerinde, zaman zaman güneybatıdan (lodos) kuvvetlice eseceği ifade edildi.
Öte yandan yarın ise bölge genelinin parçalı bulutlu olması bekleniyor.