Eskişehir’de ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı

Eskişehir İlgili Babalar Platformu ve Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası arasında ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı.

Platform Başkanı Alan ve Oda Başkanı Fethi Özkara, konu ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, ‘’Eğitim, aile, aile gezileri ve birlikte farkındalık projeleri gerçekleştirmek için ortaklaşa protokol imzaladık. Protokol kapsamında iş birliği yaparak Eskişehir’deki aile yapısına destek olacağız. Erken yaşta çocuk evliliklerinin olumsuz sonuçlarını önleme konusunda birlikte çalışacağız. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası’nda ortaklaşa imzaladığımız protokolden memnunluk duyduk’ dediler.