Eskişehir’de Aile Okulu projesi

Eskişehir’de Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi çerçevesinde

bin 811 öğretmen aile okulu eğitici eğitimi aldı, 15 bin veli aile okuluna katıldı.

Proje çerçevesinde her okuldan belirlenen öğretmenlere, eğitici eğitimi formatör öğretmenler tarafından eğitimler verilirken eğitici sertifikası alan öğretmenler de aldıkları eğitimler çerçevesinde kendi okullarında velilere eğitim veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Okulu Projesi ile gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Projeyle ailelere sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite olmak üzere 8 başlıkta 44 saat eğitim veriliyor.

Aile Okulu Projesi

Çocukların sosyal, duygusal olarak desteklenmesi ve salgının onlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesini hedefleyen Aile Okulu Projesi çerçevesinde veliler, aile okulunda aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması amacıyla aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilincinden oluşan 10 farklı ders alıyor.

“Öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmeyelim”

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre; "Öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmeyelim ve öğrenmeyi sürekli kılalım çünkü bireyin kendini sürekli yenilemesi ve topluma uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi hayat boyu eğitimle mümkün olmaktadır. Bakanlığımız tarafından aile yapısının muhtemel risklere karşı daha korunaklı hâle getirilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde bugüne kadar ilimizde 15 bin velimiz aile okuluna katıldı, bin 811 öğretmenimiz aile okulu eğitici eğitimi aldı. Kısa sürede bu sayılara ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm ailelerimizi aile okullarında öğrenci olmaya davet ediyoruz. Bakanlığımızın Aile Okulu projesiyle sadece aileler desteklenmekle kalmayacak, aynı zamanda eğitim sisteminin kalitesinin artırmasına da katkı sağlayacak" dedi.