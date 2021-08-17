Eskişehir’de AFAD ‘Afet Farkındalık’ standı kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Eskişehir Müdürlüğü tarafından ‘Afet Farkındalık’ standı kuruldu.

Eskişehir’in en işlek yerlerinden olan Porsuk Bulvarında kurulan stant ile vatandaşlara deprem ve diğer afetlerle ilgili bilgilendirmek için el broşürü dağıtıldı. Kurulan stantta çocuklar için boyama kitapları, afet farkındalık kitapları ve afet çantasının hazırlanışını öğreten yapbozlara da yer verildi. AFAD gönüllüleri, bir hafta boyunca afet öncesi, afet sırası ve sonrası neler yapmaları gerektiklerini anlatacaklar.

AFAD’ta gönüllü olarak yer alan Afet Farkındalık Eğitmeni Deniz Muharrem Apaydın, stadın Eskişehir’deki birçok vatandaşı bilgilendirmek için kurulduğunu söyledi. Dağıtılan kitapçıklarda hedef kitle olarak çocukları seçtiklerini belirten Apaydın, “Afet başkanlığımızın ilan etmiş olduğu 2021 Afet eğitim yılı dolayısıyla standımızı kurduk. Eskişehir’deki birçok vatandaşımızı ulaşmak için burada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tüm hafta boyunca burada olup vatandaşlarımızı afet öncesi, afet sırası ve sonrası neler yapmaları gerektiklerini anlatıyoruz. Dağıttığımız kitapçıklarda ise daha çok çocukları hedef kitle olarak seçtik. Onları erken yaşta afet gerçeğini hem eğlendirerek hem de öğreterek gerçekleştiriyoruz. Boyama kitaplarımız, çocuklar için afet farkındalık kitaplarımız ve afet çantasının hazırlanışını öğreten yapbozlarımız var. Yetişkin bireyler içinde afet acil eğitim durum kitabımız var” diye konuştu.