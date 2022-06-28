Eskişehir’de 6 şahıs uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından gözaltına alındı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulunduran 6 şahıs yakalanırken, toplam 19.22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele yapılan çalışmalar neticesinde Tepebaşı İlçesinde 6 şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan armalarda 16.30 gram metamfetamin maddesi, 2.92 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan O.G. ve C.G. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer 4 şahsa ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.