Eskişehir’de 555 milyon liralık teşvikli yatırım

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, “Nisan ayında Eskişehir’deki teşvik belgeli yatırım tutarında ve belge sayısında yılın ilk 3 ayına göre ciddi bir artış kaydedildi. Eskişehir’e yapılan her yatırım şehrin ekonomisine güç katıyor” dedi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, nisan ayında alınan teşvik belgeli yeni yatırımlara ilgili açıklama yaptı. Küpeli, 2021 yılının ocak-mart döneminde Eskişehir’de 446 milyon liralık 26 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ifade etti. Küpeli, “Sadece geçtiğimiz nisan ayında toplam yatırım tutarı 555 milyon liralık olan 14 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlardan 10 tanesi imalat sanayi alanında olup, bunların toplam tutarı ise 330 milyon liranın üzerinde. İlk 4 aydaki bu 40 adet teşvik belgeli yatırımın toplam tutarı ise 1 milyar TL’ye ulaştı. Bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 800 kişiye yeni iş imkânı sağlayacak. Eskişehir OSB’de yatırımcılara sunduğumuz altyapı kalitesi ve hizmetlerimiz, sanayimizin artan bir hızda büyümesine ve yeni yatırımların yapılmasına fırsat oluşturuyor. Eskişehir’in uygun yatırım şartlarına sahip olması birçok büyük firmamızı burada yatırım yapmaya yönlendiriyor. Halen bazı yatırımcılarımızla büyük çaplı yeni yatırımlar için görüşmelerimiz sürüyor. Çalışmalar sonuçlandığında kamuoyumuzla bu güzel yeni yatırım haberlerini de paylaşacağız. Bunun yanında OSB’nin 1. Gelişme Bölgesi hızla yeni yatırımlarla doluyor, yapımı süren çok sayıda fabrika binası bize güven ve güç veriyor. Yine burada 120 KOBİ’mizin yer alacağı 2. KOBİ-OSB’yi de kurduk ve yakında tahsisleri tamamlayacağız. Açılan her sanayi tesisi Eskişehir ekonomisine sanayimizin katkısını daha da arttırıyor. Eskişehir OSB yönetimi olarak hem halkımıza hem ülkemize iş ve aş kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.