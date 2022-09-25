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Eskişehir’de 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
ESKİŞEHİR 25.09.2022, 16:03
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda H.B. isimli şüpheli yakalanırken, 500 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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