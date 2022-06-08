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Eskişehir’de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR 08.06.2022, 09:36
Eskişehir’de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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