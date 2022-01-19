Eskişehir’de 355 tehlikeli ırk kayıt altına alındı

Eskişehir’de tehlike arz eden ırklardan olan 355 köpek kısırlaştırıldıktan sonra kayıt altına alındı.

Eskişehir İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 355 tehlike arz eden köpek ırkı kayıt altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili, Eskişehir’de 355 tehlike arz eden köpek ırkı kısırlaştırılıp, PETVET kayıt sistemine kayıtları yapılmıştır. Pitbull, Dogo Argentino, Japanese Tosa ve Fila Brasilerio ırkları için kayıt tarihi 14 Ocak’ta sona ermiştir. Ancak, 7 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan tehlike arz eden ırklar ile ilgili genelgenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olması beklendikten sonra kısırlaştırılıp kayıt etme işlemi devam edecektir” dedi.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanların; kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacağını, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacağını belirten Gümüş, buna aykırı hareket edenlere 14 bin 982 TL, bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 TL idari para cezası verileceğini kaydetti.