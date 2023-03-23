Eskişehir’de 33 küçükbaş hayvan dron desteğiyle bulundu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki bir çiftçinin kaybolan 33 küçükbaş hayvanı jandarma tarafından dron desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Sivrihisar ilçesi Kaldırım Mahallesi’nde yaşayan C.H.’ye ait 33 küçükbaş hayvan kayboldu. Durumun Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirilmesi üzerine, ekipler çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan fiziki ve dron destekle aramada kaybolan hayvanlar mahalle yakınlarından tarım arazilerinde bulunarak sahibine teslim edildi.