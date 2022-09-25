Eskişehir’de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele ve faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan takım çantası, araç malzemeleri, iş makinesi, kablo, oto ses sistemleri, iş malzemeleri ve 150 bin TL değerindeki kablolar muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden S.B., E.D. ve Ö.U. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.E. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.