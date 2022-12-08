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Eskişehir’de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
ESKİŞEHİR 08.12.2022, 11:12
Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmeler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.