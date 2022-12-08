Eskişehir’de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmeler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.