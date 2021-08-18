banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil

Eskişehir’de 3 araç çarpıştı

Eskişehir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

ESKİŞEHİR 18.08.2021, 15:47
Eskişehir’de 3 araç çarpıştı

Eskişehir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Bulvarı’nda 26 T 0315 plakalı ticari taksi sokak içinden çıkan araca çarptı. Ticari aracın arkasında seyir halinde olan otomobil duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin gelmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Yorumlar (0)
31°
açık