Eskişehir’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eskişehir’de de yoğun katılımlarla düzenlenen programlarla kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Eskişehir Valiliği önünde resmi tören düzenlendi. Valilik meydanında düzenlenen törende Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Valilik meydanında düzenlenen törenin ardından Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’ndan kutlamalar devam etti. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin gösterileri ve koreografileri ile süslenen kutlamalarda çok sayıda katılımcı tribünleri doldurdu. Öğrencilerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“23 Nisan 1920, bağımsız Türk Devleti’nin temellerinin atıldığı ve İstiklal mücadelemizde essiz bir kahramanlık destanı yazan milletimizin iradesini hayata geçirdiği gündür. Bugün, vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve özgürlüğümüz için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının günüdür. Bugün, devletimizin kuruluşunun; milli, demokratik ve çağdaş yeni Türk Devleti’nin doğuşunun 102. yıldönümüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, güçlü ve mutlu Türkiye’yi, "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir” dediği çocuklarda görmüş, böylesine önemli bir günü onlara bayram olarak armağan etmiş, böylelikle yarınlarımızı şekillendirecek olan çocuklarımıza verdiği değeri en güzel şekilde göstermiştir.”

Yoğun katılım eşliğinde gerçekleşen törende Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de protokolde yerini aldı.