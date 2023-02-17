Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir’de 2023 ocak ayında bin 469 konut satıldı.

TÜİK tarafından ülke genelinde 2023’nin Ocak ayında satılan konut sayısı açıklandı. Yayımlanan verilere göre, Eskişehir’de 2023 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında arttı. Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Ocak ayında, 2022 Ocak ayına göre yüzde 11 oranında artarak bin 469 adet oldu. Eskişehir’de konut satışlarında 2023 Ocak ayında konutların 416 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 053 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 356 konutun 91 adedi ilk satış, 265 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu.