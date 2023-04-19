Eskişehir’de 200 yabancı öğrenci iftar yemeğinde bir araya geldi

Eskişehir Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği (YURDER) 37 ülkeden toplam 200 öğrencinin katıldığı bir iftar yemeği programı düzenledi.

Eskişehir Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği, kentte çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 37 ülkeden 200 üniversite öğrencisi ile Eskişehir Öğretmenevi’nde geleneksel iftar yemeğin de bir araya geldi. İftar programı, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasında YUDER Başkan Yardımcısı Şükrü Özer, yabancı öğrencilere yemeğe katıldıklarından dolayı teşekkür ederken, 6 Şubat tarihi ve sonrasında meydana gelen depremlerdeki yardımlarından ötürü de ayrıca minnettar olduğunu belirtti. YUDER Başkanı Nihat Demir’in konuşmasında programa katılan Eskişehir İl Göç Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt ve öğrencilere teşekkür etti. Duaların edildiği yemek sonrası öğrenciler ve diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çekindiler.