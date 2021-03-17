Eskişehir’de 20 çeşit yerli ve milli tohum deneme çalışması

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın” sloganından yola çıkarak hazırlanan Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Alpu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile TSÜAB’a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçilere benimsetilmesi amacıyla demonstrasyon çalışmaları planlanmıştı. Bu doğrultuda 2019-2020 üretim sezonunda İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığı ile 41 ilde demonstrasyon çalışmalarına başlandı. 2020-2021 üretim sezonu için de Enstitü Müdürlükleri ve TSÜAB ile yapılan görüşmeler sonucunda 41 ilde başlatılan çalışmanın 65 il, 36 tür, 174 çeşit ve 962 lokasyona ulaşmasının hedeflendiği açıklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eskişehir’de proje dâhilinde buğday, Macar fiği, aspir, haşhaş, yağlık ayçiçeği, silajlık mısır, kuru fasulye ve soğan olmak üzere toplam 20 çeşit yerli ve milli tohumun demonstrasyonunu planladık. Kışlık ekilişi yapılacak tohumlar çeşit özellikleri göz önüne alınarak çiftçilerimize ulaştırıldı. Yazlık ekilişi yapılacak tohumların ise dağıtımı devam etmektedir. Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli hububat çeşitlerimizi çiftçilerimize gösterip tanıtarak ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır. Uygulamalı olarak sahada yapılan bu çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde, bölgemize adapte olan yüksek verime haiz en uygun çeşitler belirlenip daha geniş alanlarda üretim yapılabilmesi için çiftçilerimize tavsiyelerde bulunulacaktır.” dedi.

Yaptığı açıklamanın ardından İl Müdürü Gümüş, proje koordinatörleri ile birlikte Alpu ilçesinde ekilişi yapılan yerli ve milli tohumların saha kontrollerini gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.