Eskişehir’de 17 kurra hafız için icazet merasimi düzenlendi

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından açılan ‘Aşere Takrib Kursu’nu tamamlayan 17 kurra hafız için icazet merasimi düzenlendi.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen icazet merasimine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Başsavcı Murat İrcal, İl Müftüsü Bekir Gerek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an ziyafetiyle başlayan merasim, 17 kurra hafızın hatim okumasıyla devam etti.

İcazet merasiminde konuşan İl Müftüsü Bekir Gerek, “Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim’i Allah’ın edep sofrası olarak tanımlıyor. Bu edep sofrasından istifade eden hem maddi hem de manevi huzura ve mutluluğa kavuşur. Kalbi selim bir insan olurlar. Bu bakımdan Kur’an’ı kendisine rehber edinen, Kur’an’ı öğrenen, okuyan, okutan, Kur’an meclislerinde bulunan ve Kur’an’ı yaşayan herkesi kutluyorum. Özellikle icazetlerini alacak olan 17 mümtaz kurra hafız hoca efendileri kutluyorum” dedi.

Vali Erol Ayyıldız ise yaptığı konuşmada, Kur’an’ın Peygamber Efendimizden emanet olduğunu, okuyup öğretenlerin toplumun önderleri ve manevi dinamikleri olduğunu söyleyerek, emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından icazet silsilesi okunarak dua edildi. Daha sonra Vali Ayyıldız tarafından kurra hafız ve hocalara başarı belgeleri ile hediyeler takdim edildi.