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Eskişehir’de 15 Temmuz etkinliği

ESKİŞEHİR’DE, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDENİYLE ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR 15.07.2020, 23:38
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Eskişehir’de 15 Temmuz etkinliği

Eskişehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar bilmelidir ki; ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz şekilde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilecek, ezanlarımızı susturmayacak, bayrağımızı indirtmeyeceğiz; vatanımızı koruma ve devletimize sahip çıkma noktasında daha da kararlı olacağız" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı darbe girişimi Türk milleti tarafından bozguna uğratılmasının 4’üncü yılı nedeniyle, Eskişehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

"Hain darbe girişimi milletimizin cesareti ve onurlu direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir"

Ardından konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi milletimizin cesareti ve onurlu direnişi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece olduğu gibi bu akşam da ülkemizin tüm şehirlerindeki meydanları boş bırakmayan; zaman ve mekan fark etmeksizin her daim tarafını devletinden, milletinden, demokrasiden ve büyük Türkiye idealinden yana seçen tüm vatandaşlarımızı en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 15 Temmuz destansı direnişi; Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. Verilen mücadeleyle milli iradenin, varoluşun temel dinamiği tüm dünyaya gösterilmiştir. Tüfeğin, topun, tankın, helikopterin, uçağın karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj, aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha umut kapısı yapmıştır. Büyük Türk milletince o gece yazılan kahramanlık destanı aziz milletimizin saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır biçimde olmuştur. Bu yönüyle de şan ve şeref dolu tarihimize altın bir sayfa olarak eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması canlı olarak gösterildi. Ardından İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuranı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra milli sporcular, sancak bayrağını Vali Erol Ayyıldız arz ederken, anma programı video gösterimleriyle devam etti.

Öte yandan anma programına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile eşi Dilek Didem Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdür Engin Dinç, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek ve ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar katıldı.

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