Eskişehir’de 128 aranan şahıstan 48’i cezaevine gönderildi

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 128 kişiden haklarında hapis cezası bulunan 48’i cezaevine teslim edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda ‘hırsızlık’ suçundan, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘yaralama’ suçlarından hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu 128 kişi yakalandı. ‘Hırsızlık’ suçundan; 13’er yıl, 12 yıl ve 10 yıl hapis cezası bulunan, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan; 6, 5 ve 4 yıl hapis cezası bulunan ve ‘yaralama’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu 48 kişi kentteki cezaevlerine teslim edildi.