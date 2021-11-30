Eskişehir’de 100 bindeki vaka sayısı bir önceki haftaya göre azaldı

Eskişehir’de haftalık 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 4,66 azaldı.

Nüfusunun yüzde 83’ü aşılanan Eskişehir’de Covid-19 vaka sayısı haftalık tabloda düşüşe geçti. Kentte 100 binde görülen koronavirüs vaka sayısı 1 hafta içerisinde yüzde 4,66 azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yayınladığı tabloya göre, 6-12 Kasım tarihlerinde 100 binde 265,52 korona virüs vakası görülen Eskişehir’de, 13-19 Kasım tarihlerinde 100 binde görülen vaka sayısı 253,14 olarak kaydedildi.

Eskişehir, en yüksek aşılama oranına sahip iller arasında 7’nci sırada yer alıyor.