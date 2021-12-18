Eskişehir’de 100 binde görülen vaka sayısı değişmedi

Eskişehir’de 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 335,72 ile geçen haftaya göre değişiklik göstermedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık arasında kayıtlara geçen 100 binde görülen koronavirüs vaka haritasını açıkladı. 887 bin 475 nüfuslu Eskişehir’de haftalık 100 binde kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 335,72 ile geçen haftaya göre değişiklik göstermedi. 27 Kasım-4 Aralık arasında vaka artışında ilk 10 il arasına giren kentte, bu hafta sayı sabit kaldı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise; Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta oldu.

Öte yandan, Eskişehir’de en az 2 doz aşı olan 18 yaş ve üzeri kişilerin nüfusa oranı yüzde 83,6 olarak kayıtlara geçti.