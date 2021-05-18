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Eskişehir yeni huzurevine kavuşuyor

Eskişehirli iş insanı Fethi Yılmaz Sezer tarafından yaptırılan 203 kişilik huzurevinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

ESKİŞEHİR 18.05.2021, 11:05
Eskişehir yeni huzurevine kavuşuyor

Eskişehirli iş insanı Fethi Yılmaz Sezer tarafından yaptırılan 203 kişilik huzurevinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Eskişehir’de hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılan ‘Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Eskişehirspor’un da bir dönem başkanlığını da yapan iş insanı Fethi Yılmaz Sezer tarafından yaptırılan huzurevi, toplamda 203 kişiye hizmet verecek. 12 bin 413 metrekare yüzölçümlü alanın üzerinde devam eden inşaat çalışmalarının, yakın zaman içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Son teknoloji ürünler ve modern yöntemleri içerisinde barındıracak huzurevi sayesinde Eskişehir’de yaşayan yaşlı vatandaşlar rahat edecek.
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